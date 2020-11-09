Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n146266-covid-19-pidhopyv-glava-minfinu-marchenko-video.html

Ракурс

Міністр фінансів України Сергій Марченко заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

Через хворобу урядовець пішов на лікарняний. Про зараження коронавірусом глави Мінфіну заявила народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук під час зустрічі з представниками «Авто Євро Сила», яка транслювалася на сторінці громадської організації у Facebook.

Верещук розповіла, що 9 листопада відбулося засідання парламентського податкового комітету, де створили робочу групу з питань доступного розмитнення імпортних вживаних автомобілів. Також нардепи розглянули вісім законопроектів про доступне розмитнення автомобілів із Європи, але не підтримали жодного.

Після цього ми звернулися до міністра фінансів. З’ясували, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову по телефону, — заявила парламентар.

Раніше повідомлялося, що позитивний тест на коронавірус отримав президент України Володимир Зеленський. Глава держави пообіцяв самоізолюватися та працювати в дистанційному режимі.

Також стало відомо про інфікування COVID-19 глави Офісу президента Андрія Єрмака.