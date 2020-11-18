«Укравтодор» возьмет в кредит 5 млрд грн — какие дороги построят

https://racurs.ua/n146676-ukravtodor-vozmet-v-kredit-5-mlrd-grn-kakie-dorogi-postroyat-spisok.html

Ракурс

«Укравтодор» возьмет в кредит 5 млрд грн, чтобы построить ряд автомобильных дорог в разных областях Украины. Кабинет министров на заседании 18 ноября утвердил условия, согласно которым Госагентству автомобильных дорог разрешат взять кредит сроком до 15 лет. Заимствование будет обеспечено государственными гарантиями.

Правительство приняло условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам «Укравтодора», — говорится в документе.

Также министры утвердили перечень дорог, которые должны будут ремонтировать и строить.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился в знак протеста против введения карантина выходного дня, заявил, что деньги из «ковидного фонда», которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.