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Ракурс
Строительство дорог. Фото: Газета.ру

Почему средства из COVID-фонда тратят на дороги и фильмы — объяснение Кабмина

17 ноя 2020, 11:28
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COVID-фонд, который ввели для того, чтобы профинансировать медицину и поддержать систему здравоохранения, «проспонсировал» строительство дорог и съемки патриотических фильмов, что вызвало массовое возмущение.

Сейчас в Кабмине начали полный аудит фонда, и объяснили, почему деньги ушли на строительство дорог. Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в интервью «РБК-Украина».

По его словам, эти средства возвращают распорядителям, у которых их изъяли из-за пандемии.

То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях — это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются у медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются распорядителям, — пояснил министр.


Он добавил, что второй причиной выделения средств на строительство дорог является то, что дорожное строительство сможет запустить экономику и бороться с безработицей, создавая новые рабочие места во время локдауна.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился в знак протеста против введения карантина выходного дня, заявил, что деньги из «ковидного фонда», которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.

Источник: Ракурс


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