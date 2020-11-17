Строительство дорог. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n146597-pochemu-sredstva-iz-covid-fonda-tratyat-na-dorogi-i-filmy-obyasnenie-kabmina.html

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COVID-фонд, который ввели для того, чтобы профинансировать медицину и поддержать систему здравоохранения, «проспонсировал» строительство дорог и съемки патриотических фильмов, что вызвало массовое возмущение.

Сейчас в Кабмине начали полный аудит фонда, и объяснили, почему деньги ушли на строительство дорог. Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в интервью «РБК-Украина».

По его словам, эти средства возвращают распорядителям, у которых их изъяли из-за пандемии.

То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях — это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются у медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются распорядителям, — пояснил министр.



Он добавил, что второй причиной выделения средств на строительство дорог является то, что дорожное строительство сможет запустить экономику и бороться с безработицей, создавая новые рабочие места во время локдауна.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился в знак протеста против введения карантина выходного дня, заявил, что деньги из «ковидного фонда», которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.