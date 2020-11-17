Будівництво доріг. Фото:Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n146597-chomu-koshty-z-covid-fondu-vytrachaut-na-dorogy-i-filmy-poyasnennya-kabminu.html

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COVID-фонд, який запровадили задля того, щоб профінансувати медицину та підтримати систему охорони здоров’я, «проспонсорував» будівництво доріг та зйомки патріотичних фільмів, що викликало масове обурення.

Наразі у Кабміні розпочали повний аудит фонду, і пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг. Про це розповів міністр Кабміну Олег Немчінов у інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, ці кошти повертають розпорядникам, у яких їх вилучили через пандемію.

Тобто якщо ми говоримо про патріотичні фільми або спортивні змагання — це кошти, які знімалися з відповідних міністерств. Це не кошти, які забираються від медицини, медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників, — пояснив міністр.



Він додав, що другою причиною виділення коштів на будівництво доріг є те, що дорожне будівництво зможе запустити економіку та боротися з безробіттям, створюючи нові робочі місця під час локдауну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився на знак протесту проти введення карантину вихідного дня, заявив, що гроші із «ковідного фонду», які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель.