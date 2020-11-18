“Укравтодор” позичить 5 млрд грн на 15 років — які дороги побудують — автоновини

https://racurs.ua/ua/n146676-ukravtodor-pozychyt-5-mlrd-grn-yaki-dorogy-pobuduut-spysok.html

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«Укравтодор» візьме в позику 5 млрд грн, щоб побудувати низку автомобільних доріг в різних областях України. Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада затвердив умови, за якими Державному агентству автомобільних доріг дозволять взяти кредит терміном до 15 років. Запозичення буде забезпечене державними гарантіями.

Уряд ухвалив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами «Укравтодору», — зазначено у документі.

Також міністри затвердили перелік доріг, які будуть ремонтувати і будувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився на знак протесту проти введення карантину вихідного дня, заявив, що гроші із «ковідного фонду», які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель.