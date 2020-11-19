Коронавирус обнаружили у рекордного числа киевлян

https://racurs.ua/n146704-koronavirus-obnarujili-u-rekordnogo-chisla-kievlyan-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве стремительно распространяется — по состоянию на утро 19 ноября город вышел в лидеры среди регионов Украины по числу новых инфицированных инфекцией COVID-19.

Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусной инфекцией. Умерли 34 человека, — написал в Телеграм в четверг мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 тыс. 203.

Заболели:

731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;

33 девочки от одного месяца до 16 лет;

30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

Заболели также 50 медиков. В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели свыше 20 тыс. жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания 18 ноября обнаружили в:

Дарницком районе — 294;

Деснянском районе — 188;

Соломенском районе — 166 случаев.