Коронавірус виявили у рекордної кількості киян — найбільше Україні

https://racurs.ua/ua/n146704-koronavirus-vyyavyly-u-rekordnoyi-kilkosti-kyyan-naybilshe-ukrayini-infografika.html

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Поширення коронавірусу у Києві набирає обертів. Місто станом на ранок 19 листопада вийшло в лідери серед регіонів України за кількістю нових інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 особи, — написав у Телеграм в четвер мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 тис. 203.

Захворіли:

731 жінка віком від 18 до 94 років;

554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв;

33 дівчинки від одного місяця до 16 років;

30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

Захворіли також 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Усі інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 459 осіб. Усього коронавірусну хворобу подолали понад 20 тис. мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання 18 листопада виявили у:

Дарницькому районі — 294; Деснянському районі — 188; Солом’янському районі — 166 випадків.