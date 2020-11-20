Приложение «Дій вдома» для самоизоляции сделают интерактивным

"Дій вдома". Фото: Гадяч.city

https://racurs.ua/n146777-prilojenie-diy-vdoma-dlya-samoizolyacii-sdelaut-interaktivnym.html

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«Дій вдома», приложение, которое выпустило Министерство цифровой трансформации для контроля за соблюдением самоизоляции, отныне станет интерактивным.

В нем появятся новые инновационные функции. Об этом заявил министр цифровой трансформации Максим Федоров во время брифинга.

По его словам, уже в ближайшее время в приложении появятся дополнительные инструменты, которые помогут человеку рассказать о своих симптомах и получить консультацию врача в онлайн режиме.

После обработки полученных данных, приложение будет отправлять сообщения с рекомендациями. Так, например, оно может посоветовать обратиться в контактный центр или к врачу.

Мы сделали его более интерактивным, упростили и улучшили многие функции, и у нас есть следующая стратегия развития приложении, но она не подразумевает дополнительных мер контроля, — рассказал Федоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины решил ввести новые цифровые методы борьбы с коронавирусом. Совместно с Министерством цифровой трансформации и вице-премьером Михаилом Федоровым правительство создало пять основных инноваций. Отныне украинцы смогут получить направление на ПЦР-тестирование в электронном виде, а также смогут пользоваться электронными рецептами с антибиотиками.