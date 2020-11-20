Додаток «Дій вдома» для самоізоляції зроблять інтерактивним

"Дій вдома". Фото: Гадяч.city

https://racurs.ua/ua/n146777-dodatok-diy-vdoma-dlya-samoizolyaciyi-zroblyat-interaktyvnym.html

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«Дій вдома», додаток, який випустило Міністерство цифрової трансформації для контролю самоізоляції, відтепер стане інтерактивним.

У ньому з’являться нові інноваційні функції. Про це заявив міністра цифрової трансформації Максим Федоров під час брифінгу.

За його словами, вже найближчим у додатку зʼявляться додаткові інструменти, які допоможуть людині розповісти про свої симптоми, і отримати консультацію лікаря в онлайн режимі.

Після обробки отриманих даних додаток буде відправляти повідомлення з рекомендаціями. Так, наприклад, він може порадити звернутися у контактний центр або до лікаря.

Ми зробили його більш інтерактивним, спростили і поліпшили багато функцій, і у нас є наступна стратегія розвитку додатку, але вона не має на увазі додаткових заходів контролю, — розповів Федоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України вирішив запровадити нові цифрові методи боротьби з коронавірусом. Разом із Міністерством цифрової трансформації та віцепрем'єром Михайлом Федоровим уряд створив п’ять основних інновацій. Відтепер українці зможуть отримати направлення та ПЛР-тестування в електронному вигляді, а також зможуть користуватися електронними рецептами з антибіотиками.