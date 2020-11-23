Прощание с Романом Виктюком состоялось во Львове. Фото: Галина Терещук

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Прощание с Романом Виктюком, режиссером, народным артистом Украины и России, 23 ноября состоялось во Львове.

Гроб с телом Романа Виктюка выставили для прощания на сцене Театра юного зрителя, где он начинал свою актерскую деятельность после учебы в Москве. Виктюк умер 17 ноября в московской больнице от коронавируса. 20 ноября с ним простились в Москве, после чего тело доставили в Украину. Режиссеру было 84 года. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Проститься с выдающимся украинцем пришли его друзья, ученики, театральные деятели, актеры и поклонники его творчества не только из Львова, но и из Киева и Одессы.

После прощания в церкви Святого Андрея должна состояться панихида. В 15.00 процессия должна отправиться к Лычаковскому кладбищу. Театральный режиссер завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями.

Напомним, режиссера Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом 27 октября. Сначала его поместили в отделение терапии, однако уже впоследствии состояние художника значительно ухудшилось.