Прощання з Романом Віктюком відбулося у Львові. Фото: Галина Терещук

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Прощання з Романом Віктюком, режисером, народним артистом України та Росії, 23 листопада відбулося у Львові.

Домовину з тілом Романа Віктюка виставили для прощання на сцені Театру юного глядача, де він розпочинав свою акторську діяльність після навчання у Москві. Віктюк помер 17 листопада в московській лікарні від коронавірусу. 20 листопада з ним попрощалися в Москві, після чого тіло доставили в Україну. Режисерові було 84 роки. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Попрощатися з видатним українцем прийшли його друзі, учні, театральні діячі, актори та шанувальники його творчості не лише зі Львова, але і з Києва та Одеси.

Після прощання в церкві Святого Андрія повинна відбутися панахида. О 15.00 процесія повинна вирушити до Личаківського цвинтаря. Театральний режисер заповів, щоб його поховали поруч із батьками.

Нагадаємо, режисера Романа Віктюка госпіталізували з коронавірусом 27 жовтня. Спершу його помістили у відділення терапії, проте вже згодом стан митця значно погіршився.