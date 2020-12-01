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Ракурс
Руслан Марцинкив, фото: «Версии»

Локдаун добьет малый и средний бизнес — мэр Ивано-Франковска просит правительство не усиливать карантин

1 дек 2020, 12:59
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству с просьбой не усиливать в Украине карантинные меры, которые вводятся из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Марцинкива в социальной сети Фейсбук.

По мнению Марцинкива, такой жесткий карантин «добьет малый и средний бизнес», который в этом году вынужден «выживать».

Именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, содержать работников в течение второй половины января, февраля и даже половины марта, почти до Пасхальных праздников, — подчеркнул городской глава Ивано-Франковска.

Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время, — добавил он.


По словам Марцинкива, важно, чтобы было за что в дальнейшем финансировать педагогов, врачей и бюджетников.

Напомним, в правительстве недавно рассказали, как локдаун повлияет на транспорт в случае его введения.

Источник: Ракурс


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