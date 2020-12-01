Локдаун добьет малый и средний бизнес — мэр Ивано-Франковска просит правительство не усиливать карантинhttps://racurs.ua/n147202-lokdaun-dobet-malyy-i-sredniy-biznes-mer-ivano-frankovska-prosit-pravitelstvo-ne-usilivat-karantin.htmlРакурс
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству с просьбой не усиливать в Украине карантинные меры, которые вводятся из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Марцинкива в социальной сети Фейсбук.
По мнению Марцинкива, такой жесткий карантин «добьет малый и средний бизнес», который в этом году вынужден «выживать».
Именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, содержать работников в течение второй половины января, февраля и даже половины марта, почти до Пасхальных праздников, — подчеркнул городской глава Ивано-Франковска.
Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время, — добавил он.
По словам Марцинкива, важно, чтобы было за что в дальнейшем финансировать педагогов, врачей и бюджетников.
Напомним, в правительстве недавно рассказали, как локдаун повлияет на транспорт в случае его введения.