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Ракурс
Руслан Марцінків, фото: «Версії»

Локдаун доб'є малий і середній бізнес — мер Івано-Франківська просить уряд не посилювати карантин

1 гру 2020, 12:59
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до уряду з проханням не посилювати в Україні карантинні заходи, які вводяться через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінці Марцінківа в соціальній мережі Фейсбук.

На думку Марцінківа, такий жорсткий карантин «доб'є малий і середній бізнес», який цього року змушений «виживати».

Саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці заробляють ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, утримувати працівників протягом другої половини січня, лютого і навіть половини березня, майже до Великодніх свят, — наголосив міський голова Івано-Франківська.

Тому прохання до уряду не вводити локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час, — додав він.


За словами Марцінківа, важливо, щоб було за що надалі фінансувати педагогів, лікарів та бюджетників.

Нагадаємо, в уряді нещодавно розповіли, як локдаун вплине на транспорт в разі його запровадження.

Джерело: Ракурс


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