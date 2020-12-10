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Разумков поддержал Зеленского по поводу количества нардепов в Раде, фото — Лига
Разумков поддержал Зеленского по поводу количества нардепов в Радеhttps://racurs.ua/n147594-razumkov-podderjal-zelenskogo-po-povodu-kolichestva-nardepov-v-rade.htmlРакурс
Сократить количество нардепов в Верховной Раде предлагает спикер парламента Дмитрий Разумков.
Он пообещал, что будет агитировать коллег поддержать соответствующий закон об изменениях в Конституции.
К этой идее отношусь положительно и действительно считаю, что количество в 300 народных депутатов глобально на качество работы Верховной Рады не повлияет, — заявил Разумков в интервью «Вестям».
Уменьшение количества до 300 он объяснил пропорциональным изменением численности населения.
Если использовать показатель количества населения в Украине в начале независимости в соотношении с 450 народными депутатами и взять население страны сегодня, то мы где-то и выходим на показатель в 300 депутатов. Я точно буду за это голосовать и буду агитировать коллег, — рассказал Разумков.
Верховная Рада 4 февраля рассмотрела в первом чтении изменения в Конституцию по поводу уменьшения количественного состава парламента и установления пропорциональной избирательной системы для избрания народных депутатов.
Постановление № 1017/П1 о дальнейшем рассмотрении проекта закона № 1014 о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы) нашла поддержку в зале 236 нардепов.
Этот закон был одним из первых, которые в конце августа 2019 года во время первого заседания Рады девятого созыва внес в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный.
Рада в сентябре направила законопроект в Конституционный суд и в декабре КСУ дал положительное заключение по поводу сокращения количества нардепов.
Предвыборное обещание Зеленский принялся выполнять и во время так называемого опроса 25 октября. Тогда среди вопросов, с которыми президент обращался к избирателям, было также сокращение количества народных депутатов. По мнению Зеленского, уменьшение количества нардепов положительно повлияет на качество решений, которые принимает Верховная Рада, и поможет эффективно реагировать на новые кризисы и вызовы.
Для реализации этой инициативы нужно провести финальное голосование парламента и получить 300 голосов.
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