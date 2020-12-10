Разумков підтримав Зеленського щодо кількості нардепів у Раді, фото — Ліга

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Ракурс

Скоротити кількість нардепів у Верховній Раді пропонує спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він пообіцяв, що агітуватиме колег підтримати відповідний закон про зміни у Конституції.

До цієї ідеї ставлюся позитивно і справді вважаю, що кількість у 300 народних депутатів глобально на якість роботи Верховної Ради не вплине, — заявив Разумков в інтерв’ю «Вестям».

Зменшення кількості до 300 він пояснив пропорційною зміною до чисельності населення.

Якщо взяти населення в Україні на початку незалежності в співвідношенні з 450 народними депутатами і взяти населення країни сьогодні, то ми десь і виходимо на показник в 300 депутатів. Я точно буду за це голосувати і буду агітувати колег, — розповів Разумков.

Верховна Рада 4 лютого розглянула в першому читанні зміни до Конституції щодо зменшення кількісного складу парламенту та встановлення пропорційної виборчої системи для обрання народних депутатів.

Постанова № 1017/П1 про подальший розгляд проекту закону № 1014 щодо внесення змін до ст. 76 та 77 Конституції України (про зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) знайшла підтримку в залі 236 нардепів.

Цей закон був одним із перших, які наприкінці серпня 2019 року під час найпершого засідання Ради дев’ятого скликання вніс до парламенту президент Володимир Зеленський і визначив його як невідкладний.

Рада у вересні спрямувала законопроект до Конституційного суду й у грудні КСУ надав позитивний висновок щодо скорочення кількості нардепів.

Передвиборчу обіцянки Зеленський заповзявся виконувати і під час так званого опитування 25 жовтня. Тоді серед питань, з якими президент звертався до виборців, було також скорочення кількості народних депутатів. На думку Зеленського, зменшення кількості нардепів позитивно вплине на якість рішень, які приймає Верховна Рада, та допоможе ефективніше реагувати на нові кризи та виклики.

Для реалізації цієї ініціативи потрібно провести фінальне голосування парламенту та отримати 300 голосів.