Сытник. Фото: Главком

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Дело Микитася, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), пополнилось перепиской заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с другими фигурантами дела.

Согласно ей стало известно, что Татаров лично участвовал в даче взятки. Об этом сообщает директор НАБУ Артем Сытник, передает «Суспільне».

По словам Сытника, речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу, назначенную полицией по делу Микитася о завладении средствами Нацгвардии. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде места для парковки рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

Директор НАБУ добавляет, что Татаров на тот момент работал в «УкрБуде». Они дали взятку для того, чтобы фактически «похоронить это дело.

Причем там такая интересная переписка: «Давай бегом, потому что дело забирает НАБУ, и тогда будет трудно что-то решить». Из-за этого одному из руководителей экспертного учреждения было предоставлено взятку в виде паркоместа, — рассказал Сытник.

Он добавил, что Татаров давал взятку вместе с Микитасем, и этому есть доказательства. Подозрение, где расписаны эти детали, признано судом обоснованным. Однако пока Татарову так и не удалось сообщить о подозрении, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова изменила состав прокуроров.

Подозрение было подписано, но прокурор, подписавший его, даже не знал, что он уже не прокурор в этом деле. Он случайно заглянул в реестр, и увидел, что там другие прокуроры стоят. Когда мы это увидели, подозрение еще не было вручено, и прокуроры и детективы остановились, потому что это бы бросило сомнение на законность именно процессуальных действий, — объяснил директор НАБУ.



В то же время Сытник отметил, что трудно спрогнозировать, будет ли Татаров в дальнейшем фигурировать в деле Микитася. Он заявил, что у новых прокуроров по делу может быть другое мнение, поэтому спрогнозировать их действия он не может. По его мнению, такая проблема вызвана отсутствием антикоррупционного прокурора, поскольку Назар Холодницкий подал в отставку.

Напомним, ранее мы сообщали, что в деле Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную причастность заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к фальсификации экспертизы.