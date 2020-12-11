Ситник. Фото: Главком

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Справа Микитася, яку розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ), поповнилася перепискою заступника голови Офісу президента Олега Татарова з іншими фігурантами справи.

Згідно з нею стало відомо, що Татаров особисто брав участь у даванні хабаря. Про це повідомляє директор НАБУ Артем Ситник, передає «Суспільне».

За словами Ситника, мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася про заволодіння коштами НГУ. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді місця для парковки ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

Директор НАБУ додає, що Татаров на той момент працював в «Укрбуді». Вони дали хабар для того, щоб фактично «поховати цю справу.

При чому там така цікава переписка: «Давай бігом, бо справу забирає НАБУ і тоді буде важко щось вирішити». І за таке рішення одному із керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця, — розповів Ситник.

Він додав, що Татаров давав хабар разом із Микитасем, і цьому є докази. Підозра, де розписані ці деталі, визнана судом обгрунтованою. Проте наразі Татарову так і не вдалося повідомити про підозру, оскільки генпрокурор Ірина Венедіктова змінила склад прокурорів.

Підозра була підписана, але прокурор, який підписав, навіть не знав що він вже не прокурор по цій справі. Потім випадково заглянули в реєстр, і побачили що там інші прокурори стоять. Коли ми це побачили, підозра ще не була вручена, і прокурори і детективи зупинилися, бо це б кинуло сумнів на законність саме процесуальних дій, — пояснив директор НАБУ.

Водночас Ситник зазначив, що важко спрогнозувати чи буде Татаров надалі фігурувати у справі Микитася. Він заявив, що у нових прокурорів у справі може бути інша думка, тому спрогнозувати їхні дії він не може. На його думку, така проблема викликана відсутністю антикорупційного прокурора, оскільки Назар Холодницький подав у відставку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі Микитася про заволодіння майном Національної гвардії Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує можливу причетність заступника керівника Офісу президента Олега Татарова до фальсифікації експертизи.