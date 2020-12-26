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Ракурс
Харьковская автоелка установила рекорд. Фото: informator.ua

Крупнейшую автоелку Украины зажгли в Харькове (ВИДЕО)

26 дек 2020, 12:33
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Масштабный елочный флешмоб устроили в Харькове автолюбители накануне Нового года.

В пятницу, 25 декабря, в областном центре «засияла огнями» крупнейшая автоелка Украины, которая была создана из автомобилей. Елку «зажгли» в 23.00, а об участии в автофлешмобе заявили более 1 тыс. 400 участников. Фактически были лишь 1 тыс. 65 участников, но и этого хватило для рекорда. Об этом сообщалось в телеграмм-каналах «Харьков 1654» и «Труха».

Длина «елочки» составила 233 м, а ширина — 96 м. Ожидается, что автоелку внесут в Книгу рекордов Украины.

Организаторы утверждают, что разрешения на флешмоб были получены от городского совета. В 2019 году участие в аналогичном мероприятии приняли 348 машин.


Напомним, 19 декабря в Киеве загорелась главная елка страны. После торжественной церемонии зажжения огней загорелось одно из украшений, после чего перестала светиться часть гирлянд.

Источник: Ракурс


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