Харківська автоялинка встановила рекорд. Фото: informator.ua

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Масштабний ялинковий флешмоб влаштували у Харкові автолюбителі напередодні Нового року.

У п’ятницю, 25 грудня, в обласному центрі «засяяла вогнями» найбільша автоялинка України, яка була створена з автівок. Ялинку «запалили» о 23.00, а про участь в автофлешмобі заявили понад 1 тис. 400 учасників. Фактично були лише 1 тис. 65 учасників, але й цього вистачило для рекорду. Про це повідомлялося в телеграм-каналах «Харьков 1654» та «Труха».

Довжина «ялинки» склала 233 м, а ширина — 96 м. Очікується, що автоялинку внесуть до Книги рекордів України.

Організатори стверджують, що дозволи на флешмоб отримали від міської ради. У 2019 році участь в аналогічному заході взяли 348 машин.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві загорілася головна ялинка країни. Після урочистої церемонії запалення вогнів загорілася одна з прикрас, після чого перестала світитися частина гірлянд.