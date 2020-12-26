Торговый центр в РФ случайно обстреляли из пушки. Фото: vsenovosti.life

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Ракурс

Торговый центр в Пскове военнослужащие Вооруженных сил России обстреляли из пушки.

В одной из воинских частей произошел инцидент с самопроизвольным выстрелом из пушки калибром 30 мм. Пушка выстрелила 24 декабря при обслуживании техники в парке боевых машин. Металлический снаряд без взрывчатого вещества попал в торговый центр Fjord Plaza. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на Минобороны и командование Псковского гарнизона.

Telegram-канал Baza написал, что выстрел произвели из пушки боевой десантной машины БМД-4. Снаряд пробил крышу торгового центра и упал в магазине «Детский мир»

19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4. Во время работ что-то пошло не так, и она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки, — говорится в сообщении.

После попадания из ТРЦ эвакуировали 300 человек, на месте происшествия работали силовики. Администрация Fjord Plaza отказалась от комментариев.

Напомним, 20 декабря боевики ОРДЛО тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ. Стреляли в районе расположенного вблизи Авдеевки поселка Каменка.