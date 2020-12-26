Торговельний центр в РФ випадково обстріляли з гармати. Фото: vsenovosti.life

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Торговельний центр у Пскові військовослужбовці Збройних сил Росії обстріляли з гармати.

В одній із військових частин стався інцидент із мимовільним пострілом з гармати калібром 30 мм. Гармата вистрілила 24 грудня при обслуговуванні техніки в парку бойових машин. Металевий снаряд без вибухової речовини потрапив у торговельний центр Fjord Plaza. Про це повідомляє «Псковська губернія» з посиланням на Міноборони і командування Псковського гарнізону.

Telegram-канал Baza написав, що постріл здійснили з гармати бойової десантної машини БМД-4. Снаряд пробив дах торговельного центру та впав у магазині «Дитячий світ»

19-річний єфрейтор Комаров обслуговував БМД-4. Під час робіт щось пішло не так, і вона двічі пальнула в повітря з автоматичної гармати, — йдеться в повідомленні.

Після влучання з ТРЦ евакуювали 300 осіб, на місці події працювали силовики. Адміністрація Fjord Plaza відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, 20 грудня бойовики ОРДЛО трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета знищили трактор John Deere, котрий повертався із сільгоспробіт. Стріляли в районі розташованого поблизу Авдіївки селища Кам’янка.