Ванна оливье. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148303-harkovchanin-sehal-s-gorki-v-vanne-napolnennoy-olive-kureznoe-video.html

Ракурс

В Харькове местный житель решил оригинально отпраздновать Рождество и подготовиться к новогодним праздникам. Парень наполнил ванну оливье, и надев купальник решил прокатиться с горки.

Событие попало в объективы камер очевидцев. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.





На снятых кадрах видно, как молодой парень переодевается в женский спортивный купальник, и под звуки открытия шампанского залезает в ванну, наполненную праздничным новогодним салатом — оливье. После этого он покрывает себя салатом сверху, и съезжает со снежной горки.

Парень поздравил очевидцев с новогодними праздниками, и добавил, что салат оказался очень вкусным.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Щедрик» — всемирно известную праздничную композицию украинского композитора Николая Леонтовича — исполнил оркестр полиции Киева на Софийской площади, где расположена главная елка страны. Таким образом полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.