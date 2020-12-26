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Ракурс
Ванна оливье. Фото: Ракурс

Харьковчанин съехал с горки в ванне, наполненной оливье — курьезное видео

26 дек 2020, 15:40
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В Харькове местный житель решил оригинально отпраздновать Рождество и подготовиться к новогодним праздникам. Парень наполнил ванну оливье, и надев купальник решил прокатиться с горки.

Событие попало в объективы камер очевидцев. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

На снятых кадрах видно, как молодой парень переодевается в женский спортивный купальник, и под звуки открытия шампанского залезает в ванну, наполненную праздничным новогодним салатом — оливье. После этого он покрывает себя салатом сверху, и съезжает со снежной горки.


Парень поздравил очевидцев с новогодними праздниками, и добавил, что салат оказался очень вкусным.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Щедрик» — всемирно известную праздничную композицию украинского композитора Николая Леонтовича — исполнил оркестр полиции Киева на Софийской площади, где расположена главная елка страны. Таким образом полицейские поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

Источник: Ракурс


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