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Ракурс
Ванна олів'є. Фото: Ракурс

Харків’янин з’їхав з гірки у ванні, наповненій олів'є — курйозне відео

26 гру 2020, 15:40
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У Харкові місцевий житель вирішив оригінально відсвяткувати Різдво та підготуватися до новорічних свят. Хлопець наповнив ванну олів'є, та надягнувши купальник вирішив проїхатися з гірки.

Подія потрапила в об'єктиви камер очевидців. Відповідне відео опублікували на YouTube.

На знятих кадрах видно, як молодий хлопець переодягається у жіночій спортивний купальник, та під звуки відкриття шампанського залізає до ванни, наповненої святковим новорічним салатом — олів'є. Після цього він вкриває себе салатом зверху та з’їжджає зі снігової гірки.


Хлопець поздоровив очевидців з новорічними святами, та додав, що салат виявився дуже смачним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Щедрик» — всесвітньо відому святкову композицію українського композитора Миколи Леонтовича — виконав оркестр поліції Києва на Софійській площі столиці, де розташована головна ялинка країни. У такий спосіб поліцейські привітали українців з різдвяними та новорічними святами.

Джерело: Ракурс


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