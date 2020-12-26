Ванна олів'є. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148303-harkiv-yanyn-z-yihav-z-girky-u-vanni-napovneniy-olivie-kuryozne-video.html

Ракурс

У Харкові місцевий житель вирішив оригінально відсвяткувати Різдво та підготуватися до новорічних свят. Хлопець наповнив ванну олів'є, та надягнувши купальник вирішив проїхатися з гірки.

Подія потрапила в об'єктиви камер очевидців. Відповідне відео опублікували на YouTube.

На знятих кадрах видно, як молодий хлопець переодягається у жіночій спортивний купальник, та під звуки відкриття шампанського залізає до ванни, наповненої святковим новорічним салатом — олів'є. Після цього він вкриває себе салатом зверху та з’їжджає зі снігової гірки.

Хлопець поздоровив очевидців з новорічними святами, та додав, що салат виявився дуже смачним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Щедрик» — всесвітньо відому святкову композицію українського композитора Миколи Леонтовича — виконав оркестр поліції Києва на Софійській площі столиці, де розташована головна ялинка країни. У такий спосіб поліцейські привітали українців з різдвяними та новорічними святами.