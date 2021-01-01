Дональд Трамп, фото: FotkaeW.Ru

https://racurs.ua/n148534-veto-trampa-preodoleno-senat-ssha-utverdil-oboronnyy-budjet-s-pomoschu-ukraine.html

Ракурс

Сенат США, верхняя палата парламента, преодолел вето действующего президента Дональда Трампа на оборонный бюджет страны на 2021 год.

Весь бюджет составляет 741 млрд долл. США, из этой суммы 250 млн долл. планируется направить на помощь Украине, сообщает NBC News.

Для преодоления вето Трампа нужны были не менее 60 голосов. В результате 81 сенатор проголосовал за этот проект бюджета, 13 — против.

Ранее вето Трампа преодолела также нижняя палата американского парламента — Палата представителей Конгресса. Тогда голоса распределились как 322 на 87.

Кроме предоставления военной помощи Украине, этот документ также предусматривает меры по сдерживанию России

Трамп наложил вето на этот законопроект 23 декабря, после того как законодатели отказались включить его просьбу добавить положение об отмене закона об ответственности за Интернет, известного как Раздел 230, который защищает компании в социальных сетях.

Он заявлял, что с помощью этой нормы можно будет эффективно бороться с пропагандой терроризма в интернете.

Трамп утверждал, что законопроект о бюджете не содержит «критических мер по защите национальной безопасности» и является «подарком» для Китая и России.