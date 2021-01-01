Дональд Трамп, фото: FotkaeW.Ru

https://racurs.ua/ua/n148534-veto-trampa-podolano-senat-ssha-zatverdyv-oboronnyy-budjet-z-dopomogou-ukrayini.html

Ракурс

Сенат США, верхня палата парламенту, подолав вето чинного президента Дональда Трампа на оборонний бюджет країни на 2021 рік.

Весь бюджет становить 741 млрд дол. США, з цієї суми 250 млн дол. планується спрямувати на допомогу Україні, повідомляє NBC News.

Для подолання вето Трампа потрібно було щонайменше 60 голосів. В результаті 81 сенатор проголосував за цей проект бюджету, 13 — проти.

Раніше вето Трампа подолала також нижня палата американського парламенту — Палата представників Конгресу. Тоді голоси розподілилися як 322 на 87.

Окрім надання військової допомоги Україні, цей документ також передбачає заходи зі стримування Росії

Трамп наклав вето на цей законопроект 23 грудня, після того як законодавці відмовилися включити його прохання додати положення про скасування закону про відповідальність за Інтернет, відомого як Розділ 230, котрий захищає компанії в соціальних мережах.

Він заявляв, що за допомогою цієї норми можна буде ефективніше боротися з пропагандою тероризму в інтернеті.

Трамп стверджував, що законопроект про бюджет не містить «критичних заходів з захисту національної безпеки» і є «подарунком» для Китаю та Росії.