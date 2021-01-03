Результаты голосования выборщиков в США хотят обжаловать сенаторы-республиканцы

Джо Байден победил на президентских выборах 2020 года, фото: OwlFeed

https://racurs.ua/n148560-rezultaty-golosovaniya-vyborschikov-v-ssha-hotyat-objalovat-senatory-respublikancy.html

Ракурс

В США группа из 11 сенаторов-республиканцев, возглавляемая представителем Техаса Тедом Крузом, хочет оспорить результаты недавнего голосования коллегии выборщиков.

Сенаторы призывают пересмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах, сообщает агентство Reuters.

Они предлагают Конгрессу в экстренном порядке создать комиссию относительно результатов голосования в спорных штатах.

6 января на заседании Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, проголосовавших соответствии с результатами голосования в своих штатах.

В ноябре в США состоялись президентские выборы, победителем которых стал представитель Демократической партии Джо Байден. По результатам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов, действующий президент США Дональд Трамп — 232 голоса.

Группа сенаторов-республиканцев планирует проголосовать против приема голосов выборщиков из спорных штатов. Ожидается, что их действия существенно не повлияют на результаты рассмотрения, так что Конгресс утвердит результаты президентских выборов.