Результаты голосования выборщиков в США хотят обжаловать сенаторы-республиканцы

Результаты голосования выборщиков в США хотят обжаловать сенаторы-республиканцыhttps://racurs.ua/n148560-rezultaty-golosovaniya-vyborschikov-v-ssha-hotyat-objalovat-senatory-respublikancy.htmlРакурс
В США группа из 11 сенаторов-республиканцев, возглавляемая представителем Техаса Тедом Крузом, хочет оспорить результаты недавнего голосования коллегии выборщиков.
Сенаторы призывают пересмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах, сообщает агентство Reuters.
Они предлагают Конгрессу в экстренном порядке создать комиссию относительно результатов голосования в спорных штатах.
6 января на заседании Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, проголосовавших соответствии с результатами голосования в своих штатах.
В ноябре в США состоялись президентские выборы, победителем которых стал представитель Демократической партии Джо Байден. По результатам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов, действующий президент США Дональд Трамп — 232 голоса.
Группа сенаторов-республиканцев планирует проголосовать против приема голосов выборщиков из спорных штатов. Ожидается, что их действия существенно не повлияют на результаты рассмотрения, так что Конгресс утвердит результаты президентских выборов.
Этот трюк не изменит того факта, что избранный президент Байден будет приведен к присяге 20 января, и эти необоснованные претензии уже рассматривались и были отклонены собственным генпрокурором Трампа, десятками судов и предвыборными должностными лицами обеих партий, — подчекнул представитель избирательной кампании Байдена Майкл Гвин.