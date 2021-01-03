Результати голосування виборщиків у США хочуть оскаржити сенатори-республіканці

Джо Байден переміг на президентських виборах 2020 року, фото: OwlFeed

https://racurs.ua/ua/n148560-rezultaty-golosuvannya-vyborschykiv-u-ssha-hochut-oskarjyty-senatory-respublikanci.html

Ракурс

У США група з 11 сенаторів-республіканців, очолювана представником Техасу Тедом Крузом, хоче оскаржити результати нещодавнього голосування колегії виборщиків.

Сенатори закликають переглянути результати голосування на виборах президента США у спірних штатах, повідомляє агентство Reuters.

Вони пропонують Конгресу в екстреному порядку створити комісію щодо результатів голосування у спірних штатах.

6 січня на засіданні Конгресу мають бути затверджені результати голосування колегії виборників, котрі проголосували відповідно до результатів голосування у своїх штатах.

У листопаді в США відбулися президентські вибори, переможцем яких став представник Демократичної партії Джо Байден. За результатами голосування виборників Байден отримав 306 голосів, чинний президент США Дональд Трамп — 232 голоси.

Група сенаторів-республіканців планує проголосувати проти приймання голосів вибірників зі спірних штатів. Очікується, що їхні дії істотно не вплинуть на результати розгляду, тож Конгрес затвердить результати президентських виборів.