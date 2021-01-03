Результати голосування виборщиків у США хочуть оскаржити сенатори-республіканці

Результати голосування виборщиків у США хочуть оскаржити сенатори-республіканціhttps://racurs.ua/ua/n148560-rezultaty-golosuvannya-vyborschykiv-u-ssha-hochut-oskarjyty-senatory-respublikanci.htmlРакурс
У США група з 11 сенаторів-республіканців, очолювана представником Техасу Тедом Крузом, хоче оскаржити результати нещодавнього голосування колегії виборщиків.
Сенатори закликають переглянути результати голосування на виборах президента США у спірних штатах, повідомляє агентство Reuters.
Вони пропонують Конгресу в екстреному порядку створити комісію щодо результатів голосування у спірних штатах.
6 січня на засіданні Конгресу мають бути затверджені результати голосування колегії виборників, котрі проголосували відповідно до результатів голосування у своїх штатах.
У листопаді в США відбулися президентські вибори, переможцем яких став представник Демократичної партії Джо Байден. За результатами голосування виборників Байден отримав 306 голосів, чинний президент США Дональд Трамп — 232 голоси.
Група сенаторів-республіканців планує проголосувати проти приймання голосів вибірників зі спірних штатів. Очікується, що їхні дії істотно не вплинуть на результати розгляду, тож Конгрес затвердить результати президентських виборів.
Цей трюк не змінить того факту, що обраний президент Байден буде приведений до присяги 20 січня, і ці необґрунтовані претензії вже розглядалися і були відхилені власним генпрокурором Трампа, десятками судів і передвиборними посадовими особами обох партій, — наголосив речник виборчої кампанії Байдена Майкл Гвін.