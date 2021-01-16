Восхождение девушек. Фото: Cуспільне

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Вершины Эквадора покорили три украинки из Прикарпатья в составе первой украинской женской экспедиции. Одна из участниц команды Юлия Стрыпа рассказала об особенностях и впечатлениях от восхождения.

По ее словам, подготовка к восхождению заняла девять месяцев. Об этом сообщает «Суспільне».



Сообщается, что во время подготовки спортсменки бегали марафоны, ходили с тяжелыми рюкзаками на горные вершины Карпат. Одним из этапов подготовки к большому восхождению было также покорение вершины Арарат.

Девушки рассказывают, что идея такого уникального восхождения возникла у их ментора — Оксаны Литинской, которая является третьей украинкой, покорившей Эверест. Также она является второй украинкой, которая покорила все семь высочайших вершин континентов.

Восхождение в горы — это не просто выйти на вершину за один или два дня. Это долгий процесс и акклиматизация. И потому, что отменили самолет, мы опоздали на два дня. Соответственно, акклиматизация была короче. И первая наша вершина Руко Пичинча далась нам тяжело именно из-за недостаточного времени для акклиматизации. Но потом с другими вершинами мы справились, — рассказывает одна из девушек.

Во время экспедиции девушкам удалось покорить вершины трех крупнейших вулканов — Котопакси, Руку Пичинча и Фуя-Фуя.



Напомним, ранее мы сообщали, что на католическое Рождество, которое праздновали 25 декабря, украинские и азербайджанские музыканты сыграли украинского «Щедрик» среди гор на Кавказе. Известное украинское произведение исполняли на национальных старинных инструментах.