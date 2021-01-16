Підкорення вулкану. Фото: Суспільне

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Ракурс

Вершини Еквадору підкорили три українки з Прикарпаття у складі першої української жіночої експедиції. Одна з учасниць команди Юлія Стрипа розповіла про особливості та враження від сходження.

За її словами, підготовка до сходження зайняла дев’ять місяців. Про це повідомляє «Суспільне».





Повідомляється, що під час підготовки спортсменки бігали марафони, ходили з важкими рюкзаками на гірські вершини Карпат. Одним з етапів підготовки до великого сходження було також підкорення вершини Арарат.





Дівчата розповідають, що ідея такого унікального сходження виникла у їхньої менторки — Оксани Літинської, яка є третьою українкою, що підкорила Еверест. Також вона є другою українкою, яка підкорила всі сім найвищих вершин континентів.

Сходження в гори — це не просто вийти на вершину за один чи два дні. Це довгий процес і акліматизація. І через те, що скасували літак, ми спізнилися на два дні. Відповідно, акліматизація була коротша. І перша наша вершина Руко Пічінча далася нам важко саме через недостатній час для акліматизації. Але потім з іншими вершинами ми справилися, — розповідає одна з дівчат.



Під час експедиції дівчатам вдалося підкорити вершини трьох найбільших вулканів — Котопаксі, Руку Пічінча і Фуя-Фуя.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на католицьке Різдво, яке святкували 25 грудня, українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі. Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах.