Когда Путин прекратит войну на Донбассе, спрогнозировали в ТКГ

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Когда Владимир Путин, президент страны-агрессора, прекратит войну на Донбассе, спрогнозировал участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

Эта история с Донбассом для России очень токсична. Для российской «верхушки», крупного бизнеса и олигархов, безусловно, она создает массу проблем. То, что происходит на Донбассе — это история непосредственно Путина. Это он туда ввязался. Теперь не может сдать назад, понимая: это будет расценено, как его личное поражение, — отметил Казанский в интервью «Цензор.НЕТ».

По мнению журналиста, следующий российский президент может «молча закрыть» историю с Донбассом, поскольку «не он ее начинал». Однако такое развитие событий невозможно для Крыма.

Тогда на оккупированных территориях наступит примерно такая же жизнь, как сейчас на подконтрольной части Донбасса. Без комендантского часа, подвалов, пыток и террора вооруженных банд. Вопрос только в желании России, — добавил Казанский.

Он отметил, что если власть в Москве не изменится кардинально, а произойдет лишь ротация фамилий, нынешняя ситуация на Донбассе будет продолжаться.

Сколько времени — непонятно. Мы не можем здесь ничего прогнозировать. Но она невыгодна никому — ни Украине, ни Донбассу, ни России. Все страдают, теряют деньги, людей, льется кровь. Эта история выгодна, по сути, только кремлевской «верхушке». Она помогает сохранить власть Путину, а его окружению (олигархам, «фсбшникам») — кормиться за счет войны, — рассказал участник ТКГ.

Он напомнил, что деньги на содержание геополитических «выкидышей» Кремля вроде Абхазии, Осетии и ОРДЛО Россия тратит не официально. По мнению Казанского, все средства на оккупированные Москвой территории завозятся «в черную» и бесконтрольно «распиливаются» кураторами на местах — российскими чиновниками, которые «сидят на потоках и не могут нажраться».