Коли Путін припинить війну на Донбасі, спрогнозували в ТКГ

https://racurs.ua/ua/n149233-koly-putin-prypynyt-viynu-na-donbasi-sprognozuvaly-v-tkg.html

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Коли Володимир Путін, президент країни-агресора, припинить війну на Донбасі, спрогнозував учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

Ця історія з Донбасом для Росії дуже токсична. Для російської «верхівки», великого бізнесу і олігархів, безумовно, вона створює масу проблем. Те, що відбувається на Донбасі — це історія безпосередньо Путіна. Це він туди вплутався. Тепер не може здати назад, розуміючи: це буде розцінено, як його особисту поразку, — зазначив Казанський в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

На думку журналіста, наступний російський президент може «мовчки закрити» історію з Донбасом, оскільки «не він її починав». Проте такий розвиток подій неможливий для ситуації в Криму.

Тоді на окупованих територіях настане приблизно таке ж життя, яке зараз триває на підконтрольній частині Донбасу. Без комендантської години, підвалів, тортур і терору збройних банд. Питання лише у бажанні Росії, — додав Казанський.

Він зауважив, що якщо влада в Москві не зміниться кардинально, відбудеться лише ротація прізвищ, нинішня ситуація на Донбасі триватиме й надалі.

Допоки — незрозуміло. Ми не можемо тут нічого прогнозувати. Але вона невигідна нікому — ані Україні, ані Донбасу, ані Росії. Всі страждають, втрачають гроші, людей, ллється кров. Ця історія вигідна, по суті, тільки кремлівській «верхівці». Вона допомагає зберегти владу Путіну, а його оточенню (олігархам, «фсбшникам») — годуватися за рахунок війни, — розповів учасник ТКГ.

Він нагадав, що гроші на утримання геополітичних «викиднів» Кремля на кшталт Абхазії, Осетії й ОРДЛО Росія витрачає не офіційно. На думку Казанського, усі кошти на окуповані Москвою території завозяться «в чорну» та безконтрольно «розпилюються» кураторами на місцях — когортою російських чиновників, які «сидять на потоках і не можуть нажертися».