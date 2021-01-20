Украина поможет деньгами в борьбе с холерой на Гаити. Фото: news.un.org

https://racurs.ua/n149271-kabmin-vydelil-10-tys-doll-na-borbu-s-holeroy-na-gaiti-dokument.html

Ракурс

Украина поможет финансовыми средствами в борьбе с эпидемией холеры на Гаити.

На эту борьбу выделили 10 тыс. долл. из украинского государственного бюджета. Еще 10 тыс. долл. выделили на поддержку деятельности офиса председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее решение приняли 20 января на заседании правительства. Об этом сообщалось в ходе трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Как известно, эпидемия холеры на Гаити началась в октябре 2010 года, а ураган «Томас» лишь усугубил ситуацию. В феврале 2011 года стало известно, что от эпидемии умерли 4 тыс. 549 человек, а заболели 231 тыс. 70 жителей. Не исключается, что источником распространения инфекции стала загрязненная фекалиями река.

В декабре 2016 года Генассамблея ООН утвердила стратегию борьбы с холерой в Гаити и призвала государства выделить ресурсы, необходимые для ее реализации.

Напомним, в ВОЗ и ЮНИСЕФ заявляли, что в каждой четвертой больнице мира отсутствуют адекватные санитарно-гигиенические условия, в частности водопровод. Отмечалось, что эти проблемы нельзя игнорировать в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.