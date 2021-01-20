Україна допоможе грошима у боротьбі з холерою на Гаїті. Фото: news.un.org

https://racurs.ua/ua/n149271-kabmin-vydilyv-10-tys-dol-na-borotbu-z-holerou-na-gayiti-dokument.html

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Україна допоможе фінансовими коштами у боротьбі з епідемією холери на Гаїті.

На цю боротьбу виділено 10 тис. дол. з українського державного бюджету. Ще 10 тис. дол. виділено на підтримку діяльності офісу голови Генеральної асамблеї ООН. Відповідне рішення ухвалили 20 січня на засіданні уряду. Про це повідомлялося в ході трансляції засіданняКабміну в YouTube.

Як відомо, епідемія холери на Гаїті почалася у жовтні 2010 року, а ураган «Томас» лише погіршив ситуацію. У лютому 2011 року стало відомо, що від епідемії померли 4 тис. 549 осіб, а захворіли 231 тис. 70 мешканців. Не виключається, що джерелом поширення інфекції стала забруднена фекаліями річка.

В грудні 2016 року Генасамблея ООН затвердила стратегію боротьби з холерою в Гаїті і закликала держави виділити ресурси, необхідні для її реалізації.

Нагадаємо, у ВООЗ та ЮНІСЕФ заявляли, що у кожній четвертій лікарні світу відсутні адекватні санітарно-гігієнічні умови, зокрема водогін. Наголошувалося, що ці проблеми не можна ігнорувати в період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.