Главных прогульщиков предыдущей сессии Рады назвал КИУ

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Zik

https://racurs.ua/n150001-glavnyh-progulschikov-predyduschey-sessii-rady-nazval-kiu.html

Ракурс

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал главных прогульщиков Верховной Рады в период четвертой сессии, которая проходила в период с сентября 2020 года по январь 2021 года.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и местные выборы, которые пришлись на время работы четвертой сессии Рады, перечень «лидеров и аутсайдеров» парламента в этом вопросе фактически не изменился, сообщает пресс-служба КИУ.

Рейтинг фракции и депутатских групп посещаемости выглядит так:

депутатская группа «За будущее» — в среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались 36% ее членов;

фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» — в среднем на заседаниях Рады регистрировались 40% ее депутатов;

фракция ВО «Батькивщина» — средние показатели посещения составляли 51%;

депутатская группа «Доверие» — в среднем заседания посещали 56% депутатов;

фракция «Голос» — в среднем заседания посещали 58% депутатов;

фракция «Слуга народа» — в среднем на заседаниях регистрировались 62% депутатов;

фракция «Европейская солидарность» — в среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 63% депутатов.

В КИУ отмечают, что в течение четвертой сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней.

Напомним, в начале января в КИУ назвали главных нардепов-прогульщиков 2020 года.