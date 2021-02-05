Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Zik

Главных прогульщиков предыдущей сессии Рады назвал КИУ

5 фев 2021, 13:44
999

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал главных прогульщиков Верховной Рады в период четвертой сессии, которая проходила в период с сентября 2020 года по январь 2021 года.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и местные выборы, которые пришлись на время работы четвертой сессии Рады, перечень «лидеров и аутсайдеров» парламента в этом вопросе фактически не изменился, сообщает пресс-служба КИУ.

Рейтинг фракции и депутатских групп посещаемости выглядит так:


  • депутатская группа «За будущее» — в среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались 36% ее членов;
  • фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» — в среднем на заседаниях Рады регистрировались 40% ее депутатов;
  • фракция ВО «Батькивщина» — средние показатели посещения составляли 51%;
  • депутатская группа «Доверие» — в среднем заседания посещали 56% депутатов;
  • фракция «Голос» — в среднем заседания посещали 58% депутатов;
  • фракция «Слуга народа» — в среднем на заседаниях регистрировались 62% депутатов;
  • фракция «Европейская солидарность» — в среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 63% депутатов.

В КИУ отмечают, что в течение четвертой сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней.

Напомним, в начале января в КИУ назвали главных нардепов-прогульщиков 2020 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров