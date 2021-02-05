Головних прогульників попередньої сесії Ради назвав КВУ

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n150001-golovnyh-progulnykiv-poperednoyi-sesiyi-rady-nazvav-kvu.html

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Комітет виборців України (КВУ) назвав головних прогульників Верховної Ради у період четвертої сесії, котра тривала у період з вересня 2020 року по січень 2021 року.

Попри форс-мажорні обставини та місцеві вибори, які припали на час роботи четвертої сесії Ради, перелік «лідерів та аутсайдерів» парламенту у цьому питанні фактично не змінився, повідомляє прес-служба КВУ.

Рейтинг фракції та депутатських груп за відвідуванням виглядає так:

депутатська група «За майбутнє" - в середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися 36% її членів;

фракція «Опозиційна платформа — За життя» — в середньому на засіданнях Ради реєструвалися 40% її депутатів;

фракція ВО «Батьківщина» — середні показники відвідування становили 51%;

депутатська група «Довіра» — в середньому засідання відвідували 56% депутатів;

фракція «Голос» — в середньому засідання відвідували 58% депутатів;

фракція «Слуга народу» — в середньому на засіданнях реєструвалися 62% депутатів;

фракція «Європейська солідарність» — в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 63% депутатів.

У КВУ зазначають, що впродовж четвертої сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів.

Нагадаємо, на початку січня в КВУ назвали головних нардепів-прогульників 2020 року.