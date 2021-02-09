Виновнику ДТП с девятью погибшими в Одесской области дали 10 лет тюрьмы. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n150151-vinovniku-dtp-s-devyatu-pogibshimi-v-odesskoy-oblasti-dali-10-let-turmy.html

Ракурс

Десять лет тюрьмы получил водитель грузовика, который в Одесской области спровоцировал ДТП с девятью погибшими.

Овидиопольский районный суд в Одесской области 8 февраля вынес приговор водителю грузовика, который в 2019 году устроил аварию на дороге между селами Новая Долина и Прилиманское. Следствие доказало, что в столкновении с маршруткой был виноват водитель фуры. Об этом 9 февраля сообщает «Думская».

В прокуратуре отметили, что водитель грузовика во время спуска по дороге не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто и не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Тогда жертвами дорожно-транспортного происшествия стали водитель автобуса и восемь пассажиров.

Напомним, 21 сентября 2019 года на участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и фуры ДАФ погибли девять человек. Водитель грузовика выжил в аварии.