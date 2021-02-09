Винуватцю ДТП з дев’ятьма загиблими на Одещині дали 10 років тюрми. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n150151-vynuvatcu-dtp-z-dev-yatma-zagyblymy-na-odeschyni-daly-10-rokiv-turmy.html

Ракурс

Десять років тюрми отримав водій вантажівки, який в Одеській області спровокував ДТП з дев’ятьма загиблими.

Овідіопольський районний суд в Одеській області 8 лютого ухвалив вирок водієві вантажівки, який в 2019 році влаштував аварію на дорозі між селами Нова Долина і Прилиманське. Слідство довело, що в зіткненні з маршруткою був винен водій фури. Про це 9 лютого повідомляє «Думська».

У прокуратурі відзначили, що водій вантажівки під час спуску по дорозі не вибрав безпечну швидкість, не врахував стану завантаженого авто й не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Тоді жертвами дорожньо-транспортної пригоди стали водій автобуса та восьмеро пасажирів.

Нагадаємо, 21 вересня 2019 року на ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та фури ДАФ загинули дев’ятеро осіб. Водій вантажівки вижив в аварії.