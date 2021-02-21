В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За сутки в столице были зафиксированы еще 200 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на 21 февраля в столице — 40 тыс. 130 активных случаев заболевания. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

шестеро девочек в возрасте от 6 до 16 лет;

78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

пятеро мальчиков в возрасте от одного до 10 лет.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах столицы:

Дарницком — 51;

Подольском — 30;

Деснянском — 26.

Количество госпитализированных пациентов за сутки выросло на 73.

За сутки болезнь унесла жизни шести человек, выздоровел 21 больной.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксированы 134 тыс. 506 случаев заболевания;

умерли 2 тыс. 573 больных;

выздоровели 91 тыс. 803 пациента.

Напомним, в Украине за сутки в целом госпитализировали почти 2,5 тыс. больных COVID-19.