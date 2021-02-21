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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Радіо Свобода»
В Киеве коронавирусом болеют более 40 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150705-v-kieve-na-koronavirus-boleut-bolee-40-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За сутки в столице были зафиксированы еще 200 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По состоянию на 21 февраля в столице — 40 тыс. 130 активных случаев заболевания. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- шестеро девочек в возрасте от 6 до 16 лет;
- 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- пятеро мальчиков в возрасте от одного до 10 лет.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах столицы:
- Дарницком — 51;
- Подольском — 30;
- Деснянском — 26.
Количество госпитализированных пациентов за сутки выросло на 73.
За сутки болезнь унесла жизни шести человек, выздоровел 21 больной.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксированы 134 тыс. 506 случаев заболевания;
- умерли 2 тыс. 573 больных;
- выздоровели 91 тыс. 803 пациента.
Напомним, в Украине за сутки в целом госпитализировали почти 2,5 тыс. больных COVID-19.
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