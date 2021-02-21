Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Радіо Свобода»

В Киеве коронавирусом болеют более 40 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

21 фев 2021, 12:32
999

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За сутки в столице были зафиксированы еще 200 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на 21 февраля в столице — 40 тыс. 130 активных случаев заболевания. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • шестеро девочек в возрасте от 6 до 16 лет;
  • 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • пятеро мальчиков в возрасте от одного до 10 лет.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах столицы:

  • Дарницком — 51;
  • Подольском — 30;
  • Деснянском — 26.

Количество госпитализированных пациентов за сутки выросло на 73.

За сутки болезнь унесла жизни шести человек, выздоровел 21 больной.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксированы 134 тыс. 506 случаев заболевания;
  • умерли 2 тыс. 573 больных;
  • выздоровели 91 тыс. 803 пациента.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в Украине за сутки в целом госпитализировали почти 2,5 тыс. больных COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров