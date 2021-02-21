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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Радіо Свобода»

У Києві на коронавірус хворіють понад 40 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

21 лют 2021, 12:32
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За добу в столиці було зафіксовано ще 200 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Станом на 21 лютого в столиці — 40 тис. 130 активних випадків захворювання. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 111 жінок віком від 19 до 82 років;
  • шестеро дівчаток віком від 6 до 16 років;
  • 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв;
  • п’ятеро хлопчиків віком від одного до 10 років.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах столиці:

  • Дарницькому — 51;
  • Подільському — 30;
  • Деснянському — 26.

Кількість госпіталізованих пацієнтів за добу зросла на 73.

За добу хвороба забрала життя шести осіб, одужав 21 хворий.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • зафіксовано 134 тис. 506 випадків захворювання;
  • померли 2 тис. 573 хворих;
  • одужали 91 тис. 803 пацієнти.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, в Україні за добу загалом госпіталізували майже 2,5 тис. хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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