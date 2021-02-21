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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Радіо Свобода»
У Києві на коронавірус хворіють понад 40 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150705-u-kyievi-na-koronavirus-hvoriut-ponad-40-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За добу в столиці було зафіксовано ще 200 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Станом на 21 лютого в столиці — 40 тис. 130 активних випадків захворювання. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 111 жінок віком від 19 до 82 років;
- шестеро дівчаток віком від 6 до 16 років;
- 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв;
- п’ятеро хлопчиків віком від одного до 10 років.
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах столиці:
- Дарницькому — 51;
- Подільському — 30;
- Деснянському — 26.
Кількість госпіталізованих пацієнтів за добу зросла на 73.
За добу хвороба забрала життя шести осіб, одужав 21 хворий.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- зафіксовано 134 тис. 506 випадків захворювання;
- померли 2 тис. 573 хворих;
- одужали 91 тис. 803 пацієнти.
Нагадаємо, в Україні за добу загалом госпіталізували майже 2,5 тис. хворих на COVID-19.
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