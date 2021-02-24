Ребенок в авто. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150877-novye-pravila-perevozki-detey-v-avto-vvel-kabmin-dokument.html

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Правила перевозки детей в автомобиле изменило правительство. Отныне в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которой менее 145 см.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 24 февраля. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Сообщается, что отныне детей можно перевозить с помощью детских удерживающих систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.









Детские удерживающие системы должны устанавливаться на местах сидения в любом месте, кроме первого ряда. При перевозке ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки.

Напомним, ранее мы сообщали, что новая категория участников дорожного движения появится в Украине — 4 сентября Верховная Рада в первом чтении согласовал проект закона № 3023, который регулирует права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта (моноколес, гироскутеров, электроскутеров). Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных его участников — владельцев легкого электротранспорта.