Дитина в авто. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150877-novi-pravyla-perevezennya-ditey-v-avto-zminyv-uryad-dokument.html

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Правила перевезення дітей в автомобілі змінив уряд. Відтепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні тримальні системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менш як 145 см.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду сьогодні, 24 лютого. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Повідомляється, що відтепер дітей можна перевозити за допомогою дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.









Дитячі утримуючи системи повинні встановлюватися на місцях сидіння в будь-якому місці, окрім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова категорія учасників дорожнього руху з’явиться в Україні — 4 вересня Верховна Рада у першому читанні погодила проект закону № 3023, який регулює права та обов’язки користувачів персонального легкого електротранспорту (моноколіс, гіроскутерів, електроскутерів). Законопроект направлений на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників — власників легкого електротранспорту.