Луценко объяснил, почему при нем не закрыли дело Стерненко. Фото: ukraina.ru

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Ракурс

Юрий Луценко, генеральный прокурор времен Петра Порошенко, объяснил, почему при нем не закрыли дело активиста Сергея Стерненко.

Экс-чиновник рассказал, что встречался с активистом в кабинете генпрокурора. Тогда Стерненко рассказал о том, что на него в Одессе охотятся пророссийские силы, а некоторые сотрудники МВД помогают им в этом. Об этом Луценко сообщил 24 февраля на своей странице в Facebook.

Именно поэтому для объективного следствия дело о нападении на Стерненко я принял решение о его передаче в СБУ. Смена власти в силовых структурах, к сожалению, изменила и подходы к объективности, — говорится в сообщении.

Луценко убеждает, что дело о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, за которое Стерненко получил тюремный срок, было зарегистрировано задолго до его назначения генпрокурором. Экс-генпрокурор добавил, что вчерашнее решение суда вызывает недоверие, «как и многие подобные дела в отношении политических лиц».

В мое время прокурор не отказался от поддержки явно слабого обвинения, не подкрепленного надлежащими доказательствами лишь потому, что на суд не являлся потерпевший, а, следовательно, суд не мог начать работу, — написал Луценко.

Также он предложил немедленно ввести полноценный суд присяжных, потому что «только он может обеспечить не только требования закона, но и гарантировать независимость суда».

Напомним, Приморский районный суд города Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

Ряд политиков и активистов осудили приговор Стерненко, на Банковой состоялся митинг в поддержку активиста, сопровождавшийся столкновениями.

После приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко заявил, что вина Стерненко — доказана, а акции протеста — это попытки давления на суд. По его словам, позиция государственного публичного обвинения в этом уголовном производстве была сформирована еще во время направления этого производства в суд в январе 2016 года. Тогда суд детально изучил все доказательства стороны обвинения.