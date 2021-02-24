Луценко пояснив, чому при ньому не закрили справу Стерненка. Фото: ukraina.ru

https://racurs.ua/ua/n150904-lucenko-poyasnyv-chomu-pry-nomu-ne-zakryly-spravu-sternenka.html

Ракурс

Юрій Луценко, генеральний прокурор часів Петра Порошенка, пояснив, чому при ньому не закрили справу активіста Сергія Стерненка.

Екс-посадовець розповів, що зустрічався з активістом в кабінеті генпрокурора. Тоді Стерненко розповів про те, що на нього в Одесі полюють проросійські сили, а деякі співробітники МВС допомагають їм у цьому. Про це Луценко повідомив 24 лютого на власній сторінці у Facebook.

Саме тому для об'єктивного слідства справа про напад на Стерненка я прийняв рішення про її передачу в СБУ. Зміна влади в силових структурах, на жаль, змінила і підходи щодо об‘єктивності, — йдеться в повідомленні.

Луценко переконує, що справа про викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича, за яку Стерненко отримав тюремний термін, була зареєстрована задовго до його призначення генпрокурором. Екс-генпрокурор додав, що вчорашнє рішення суду викликає недовіру, «як і багато подібних справ щодо політичних осіб».

В мій час прокурор не відмовився від підтримки явно слабого обвинувачення, не підкріпленого належними доказами лише тому, що на суд не з‘являвся потерпілий, а отже, суд не міг розпочати роботу, — написав Луценко.

Також він запропонував негайно запровадити повноцінний суд присяжних, бо «тільки він може забезпечити не тільки вимоги закону, але й гарантувати незалежність суду».

Нагадаємо, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича.

Низка політиків та активістів засудили вирок Стерненку, на Банковій відбувся мітинг на підтримку активіста, що супроводжувався сутичками.

Після вироку прокурор Одеської області Сергій Костенко заявив, що провина Стерненка — доведена, а акції протесту — це спроби тиску на суд. За його словами, позиція державного публічного обвинувачення в цьому кримінальному провадженні була сформована ще під час направлення цього провадження в суд в січні 2016 року. Тоді суд детально вивчив всі докази сторони звинувачення.