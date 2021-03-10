Социальную рекламу о коронавирусе правительство обязало публиковать бесплатно. Фото: ФБ

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Правительство решило увеличить объем бесплатной социальной рекламы о коронавирусе и обязало СМИ публиковать ее бесплатно.

Соответствующие изменения в закон «О рекламе» внесли на заседании правительства 10 марта.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается временно на период действия мер по борьбе с COVID-19 расширить для всех средств массовой информации, которые распространяют рекламу, эфирное время и печатную площадь, отведенных для бесплатной рекламы.

Авторы законопроекта ожидают, что таким образом удастся повысить осведомленность населения об эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 в Украине и мире, а также минимизировать все негативные последствия эпидемии во всех сферах общества.

СМИ будут обязаны предоставить под такую ​​рекламу не меньше 5% своего рекламного времени или рекламных площадок.

«Судебно-юридическая газета» пишет, что, вероятнее всего, орган, который будет разрабатывать социальную рекламу по борьбе с коронавирусом, не будет вдаваться в глубокий анализ целевой аудитории отдельных СМИ, а просто будет тиражировать одинаковую рекламу в доступные площадки для публикации.

В таком случае существует риск того, что медиа фактически лишат 5% дохода от рекламы без достижения целевой аудитории соответствующих изданий. Таким образом, использование этого инструмента должно быть взвешенным и обдуманным, — подчеркивает издание.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 9 марта, диагностировали 6 тыс. 377 новых случаев инфекции.