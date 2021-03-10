Соціальну рекламу про коронавірус уряд зобов’язав публікувати безкоштовно. Фото: ФБ

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Уряд вирішив збільшити обсяг безкоштовної соціальної реклами про коронавірус та зобов’язав ЗМІ публікувати її безкоштовно.

Відповідні зміни до закону «Про рекламу» внесли на засіданні уряду 10 березня.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується тимчасово на період дії заходів для боротьби з COVID-19 розширити для всіх засобів масової інформації, що розповсюджують рекламу, ефірний час та друковану площу, які відведені для безкоштовної реклами.

Автори законопроекту очікують, що таким чином вдасться підвищити обізнаність населення про епідеміологічну ситуацію щодо поширення COVID-19 в Україні та світі, а також мінімізувати всі негативні наслідки епідемії в усіх сферах суспільства.

ЗМІ будуть зобов’язані надати під таку рекламу не менше 5% свого рекламного часу чи рекламних площ.

«Судово-юридична газета» пише, що, ймовірніше за все, орган, який буде розробляти соціальну рекламу щодо боротьби із коронавірусом, не буде вдаватися у глибинний аналіз цільової аудиторії окремих ЗМІ, а просто буде тиражувати однакову рекламу у всі доступні майданчики для публікації.

У такому разі існує ризик того, що ці медіа фактично позбавлять 5% доходу від реклами без належного досягнення цільової аудиторії відповідних видань. Отже, використання цього інструменту має бути виваженим і обдуманим, — зазначає видання.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 9 березня, діагностували 6 тис. 377 нових випадків інфекції.