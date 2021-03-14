Экстремальных дождей в Великобритании станет в десять раз больше. Фото: gismeteo.ua

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Экстремальных дождей в Великобритании станет гораздо больше.

Новые исследования ученых из Метеорологического бюро Великобритании показали, что вероятность выпадения экстремальных дождей на территории страны только в этом веке возрастет в 10 раз. Причиной всему является изменение климата. Об этом сообщает Reuters.

Самый дождливый день на территории Великобритании зафиксировали 3 октября 2020 года. В тот день в стране в среднем выпало 31,7 мм дождя, что превысило вместимость озера Лох-Несс. Осадки прошли после шторма «Алекс», что вызвал разрушения на юго-востоке Франции и в северо-западных частях Италии.

Метеорологи отмечают, что такие события могли бы происходить раз в 300 лет в том случае, если бы климат не менялся. Однако деятельность человека повлияла на изменение климата и такие экстремальные события случаются раз в 100 лет. Исследователи прогнозируют, что к 2100 году при средней интенсивности выбросов парниковых газов подобный уровень экстремальных осадков будет наблюдаться каждые 30 лет.

Также, по словам ученых, на смену умеренным дождям придут очень влажные и аномально засушливые периоды. В условиях потепления атмосфера будет удерживать больше воды и влажность станет более интенсивной.

Напомним, китайские ученые заявляют, что изменения климата могут привести к увеличению летнего сезона в Северном полушарии и лето продолжительностью до полугода может стать нормой уже к 2100 году