Екстремальних дощів у Великій Британії стане удесятеро більше. Фото: gismeteo.ua

https://racurs.ua/ua/n151708-ekstremalnyh-doschiv-u-velykiy-brytaniyi-stane-udesyatero-bilshe-vcheni.html

Ракурс

Екстремальних дощів у Великій Британії стане набагато більше.

Нові дослідження вчених з Метеорологічного бюро Великої Британії показали, що ймовірність випадання екстремальних дощів на території країни тільки в цьому столітті зросте в 10 разів. Причиною всьому є зміна клімату. Про це повідомляє Reuters.

Найбільший дощовий день на території Великої Британії зафіксували 3 жовтня 2020 року. Того дня в країні в середньому випало 31,7 мм дощу, що перевищило місткість озера Лох-Несс. Опади пройшли після шторму «Алекс», що викликав руйнування на південному сході Франції та в північно-західних частинах Італії.

Метеорологи зазначають, що такі події могли б відбуватися раз у 300 років у тому разі, якби клімат не змінювався. Однак діяльність людини вплинула на зміну клімату й такі екстремальні події трапляються раз у 100 років. Дослідники прогнозують, що до 2100 року при середній інтенсивності викидів парникових газів подібний рівень екстремальних опадів буде спостерігатися кожні 30 років.

Також, за словами вчених, на зміну помірним дощам прийдуть дуже вологі і аномально посушливі періоди. В умовах потепління атмосфера буде утримувати більше води і вологість стане більш інтенсивною.

Нагадаємо, китайські вчені заявляють, що зміни клімату можуть призвести до збільшення літнього сезону в Північній півкулі й літо тривалістю до півроку може стати нормою вже до 2100 року