«Динамо» победило «Зарю». Фото: ФК «Динамо»

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Чемпиона Украины по футболу продолжается — 14 марта состоялись матчи 18-го тура с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Обе команды, лидирующие в украинской Премьер-лиге, одновременно одержали победы. В турнирной таблице между командами осталась дистанция в четыре очка.

«Заря» — «Динамо»

Активность двух команд, которая привела к забитым голам, наблюдалась во втором тайме. Сначала Артем Беседин замкнул передачу от Сергея Сидорчука и вывел киевлян вперед. Впоследствии и сам Сидорчук отличился — после розыгрыша угловогоотправил мяч в сетку из-за пределов штрафной. Таким образом «Динамо» победило со счетом 2:0.

«Шахтер» — «Десна»

Горняки легко провели матч и победили с разгромным счетом. Весь матч подопечные Луиша Каштру играли первым номером, а гости не создали для них серьезных проблем.

В первом тайме «Шахтер» вышел вперед благодаря точному удару с пенальти, который реализовал Тете. После перерыва бразилец оформил дубль, также два гола забил Манор Соломон. Таким образом счет стал 4:0.

После 18 матчей лидером УПЛ остается киевское «Динамо». Подопечные Мирчи Луческу имеют 43 очка. Ближайший преследователь столичной команды — донецкий «Шахтер» с 39 очками в активе.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил главе Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко письмо в связи с языковым скандалом во время матча Львов — Колос.