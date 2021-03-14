«Динамо» перемогло «Зорю». Фото: ФК «Динамо»

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Чемпіона України з футболу триває — 14 березня відбулися матчі 18-го туру за участі київського «Динамо» та донецького «Шахтаря».

Обидві команди, які лідирують в Українській прем'єр-лізі, одночасно здобули перемоги. У турнірній таблиці між командами залишилася дистанція в чотири очки.

«Зоря» — «Динамо»

Активність двох команд, яка призвела до забитих голів, спостерігалася в другому таймі. Спочатку Артем Бесєдін замкнув передачу від Сергія Сидорчука й вивів киян уперед. Згодом і сам Сидорчук відзначився — після розіграшу кутового відправив м’яч у сітку з-за меж штрафного. Таким чином «Динамо» перемогло з рахунком 2:0.

«Шахтар» — «Десна»

Гірники легко провели матч та перемогли з розгромним рахунком. Увесь матч підопічні Луїша Каштру грали першим номером, а гості не створили для них серйозних проблем.

У першому таймі «Шахтар» вийшов уперед завдяки точному удару з пенальті, який реалізував Тете. Після перерви бразилець оформив дубль, також два голи забив Манор Соломон. Таким чином рахунок став 4:0.

Після 18 матчів лідером УПЛ залишається київське «Динамо». Підопічні Мірчи Луческу мають 43 очки. Найближчий переслідувач столичної команди — донецький «Шахтар» з 39 очками в активі.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив главі Української асоціації футболу Андрію Павелку листа у зв’язку з мовним скандалом під час матчу Львів — Колос.