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Ракурс
Кличко выступил со срочным заявлением о «втором Буковеле» — Киеву грозит ковидний коллапс

Кличко выступил со срочным заявлением о «втором Буковеле» — Киеву грозит ковидний коллапс

16 мар 2021, 15:29
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Коронавирус в Киеве может привести к коллапсу в больницах. Мэр Виталий Кличко 16 марта по этому поводу обратился в Кабмин c требованием расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой» зоне (в ней сейчас находится столица).

Во время срочного онлайн-брифинга Кличко рассказал, что в городе за полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных удвоилось.

«Ракурс» сообщал о 999 новых случаев заражения за прошедшие сутки.

Поскольку динамика распространения болезни угрожающая, то Киев обратился также к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпотребслужбе, чтобы эти ведомства усилили контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Речь идет о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, а также заполненности общественного транспорта.

Отдельно Кличко вспомнил о футбольном матче Лиги чемпионов «Шахтер» — «Рома», который должен состояться на НСК «Олимпийский» в четверг, 18 марта.


На игру со всех регионов приедет много зрителей. До 35 тыс. В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем! — заявил Кличко.

Он требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. После 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Источник: Ракурс


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