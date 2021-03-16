Кличко выступил со срочным заявлением о «втором Буковеле» — Киеву грозит ковидний коллапс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве может привести к коллапсу в больницах. Мэр Виталий Кличко 16 марта по этому поводу обратился в Кабмин c требованием расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой» зоне (в ней сейчас находится столица).

Во время срочного онлайн-брифинга Кличко рассказал, что в городе за полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных удвоилось.

«Ракурс» сообщал о 999 новых случаев заражения за прошедшие сутки.

Поскольку динамика распространения болезни угрожающая, то Киев обратился также к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпотребслужбе, чтобы эти ведомства усилили контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Речь идет о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, а также заполненности общественного транспорта.

Отдельно Кличко вспомнил о футбольном матче Лиги чемпионов «Шахтер» — «Рома», который должен состояться на НСК «Олимпийский» в четверг, 18 марта.

На игру со всех регионов приедет много зрителей. До 35 тыс. В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем! — заявил Кличко.

Он требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. После 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.